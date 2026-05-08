Sonne und steigende Temperaturen zum Wochenende im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Die Menschen im Norden können sich auf ein überwiegend freundliches Frühlingswochenende freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt ein Hochdruckgebiet über Skandinavien für teils sonniges und meist trockenes Wetter in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Am Freitag zeigt sich das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg sonnig. Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen erreichen an der Ostsee und auf Helgoland um die 14 Grad, im Binnenland überwiegend 16 bis 18 Grad. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wechseln sich Sonne und einige Quellwolken ab. Dort liegen die Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad, an der Küste Vorpommerns bleibt es etwas kühler.

Wechsel aus Sonne und Wolken am Wochenende

In der Nacht zum Samstag klart der Himmel vielerorts auf. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 8 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern ist örtlich sogar Frost in Bodennähe möglich. Vereinzelt können sich flache Nebelfelder bilden. Der Samstag bringt im gesamten Norden einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken. In Schleswig-Holstein und Hamburg werden meist 17 bis 20 Grad erreicht, an den Küsten und auf Helgoland 12 bis 15 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern steigen die Temperaturen auf 13 Grad auf Rügen bis auf etwa 18 Grad in der Griesen Gegend.

Auch der Sonntag zeigt sich im Norden überwiegend freundlich. Neben Wolkenfeldern bleibt es größtenteils trocken. Einzelne kurze Schauer oder örtlich ein kurzes Gewitter sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad, an den Küsten bleibt es etwas frischer.

Schauer und Regen am Montag

Zum Wochenbeginn wird das Wetter wieder wechselhafter und kühler. Am Montag ziehen zeitweise Schauer und gebietsweise Regen auf. An der See weht teils frischer bis böiger Wind. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad.