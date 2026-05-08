Teils sonnige Aussichten für das Wochenende in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Nach kühleren und teils grauen Tagen soll es zum Wochenende in Niedersachsen vielerorts teils wieder freundlicher werden. Ein Hochdruckgebiet über Skandinavien lenkt trockene, kühle Luft nach Deutschland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Süden setzt sich jedoch zunehmend trockenere Luft durch, die sich bis Sonntag von Tag zu Tag erwärmt.

Am Freitag zeigt sich das Wetter in der Nordhälfte bereits häufiger heiter bis sonnig und trocken. Im Süden von Niedersachsen ziehen dagegen noch mehr Wolken auf, örtlich kann es etwas regnen. Die Temperaturen erreichen auf den Inseln maximal um die 14 Grad, sonst zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht zum Samstag lockert die Bewölkung vielerorts auf. Im äußersten Süden kann sich stellenweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern bilden. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 9 Grad.

Wann wieder Schauer möglich sind

Der Samstag wird dann vielerorts freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Überwiegend bleibt es trocken. Die Temperaturen klettern nach oben und erreichen 20 bis örtlich 23 Grad. Auf den Inseln bleibt es mit 14 bis 18 Grad etwas kühler.

Am Sonntag wird es wechselnd bewölkt, Schauer sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Zum Wochenbeginn ziehen zeitweise Schauer oder Regen auf. Ansonsten bleibt es stellenweise freundlich bei Höchstwerten von 11 bis 15 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der See sind Böen mit starkem Nordwestwind möglich.