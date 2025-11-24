Am Sonntag bescherte der Schneefall in Hamburg der Stadtreinigung den ersten Volleinsatz der Winterdienst-Saison. Da in der Nacht zu Montag noch Regen hinzukam, bestand auf den Straßen Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Abgesehen von leichteren Unfällen und nur geringen Beeinträchtigungen bei der Bahn, blieb die Lage in Hamburg entspannt. Auch am Hamburg Airport gab es keine Beeinträchtigungen des Flugverkehrs.
