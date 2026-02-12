Kein anderes Bundesland verfügt mit mehr als 68 Prozent über einen so hohen Anteil landwirtschaftlicher Fläche wie Schleswig-Holstein. Entsprechend groß ist die Bedeutung des Wandels hin zu einer nachhaltigeren und innovativeren Agrarwirtschaft. Um diesen Prozess zu fördern, vergibt das Land erstmals den „Zukunftspreis Landwirtschaft“. Ausgezeichnet werden vorbildliche Betriebe und Projekte, die neue Wege in der Branche gehen. Die Preisverleihung findet am heutigen Donnerstag in Passade bei Kiel (Schleswig-Holstein) statt.