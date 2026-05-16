Vollsperrung auf A39 – Lkw-Ladung stürzt auf Fahrbahn

Baddeckenstedt (dpa/lni) –

Weil die unzureichend gesicherte Ladung eines Lkw auf die Fahrbahn stürzte, ist die A39 bei Baddeckenstedt wegen Aufräumarbeiten stundenlang gesperrt worden. Wie lange die Vollsperrung zwischen Baddeckenstedt und Westerlinde noch andauert, sei unklar, teilte eine Sprecherin in der Nacht mit. Der Laster kam am Samstagnachmittag in einer Kurve ins Schwanken, wobei die Kästen mitsamt den Flaschen seine Plane durchbrachen und sich auf allen Fahrbahnen verteilten, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Braunschweig auf einem Streckenabschnitt, der wegen einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn umgeleitet ist. Auf dem Weg zur Unfallstelle sei der Polizei ein Geisterfahrer entgegengekommen, der gestoppt werden konnte, ohne dass jemand zu Schaden kam. Wie es zu der Geisterfahrt des 30-Jährigen gekommen war, blieb zunächst unklar.