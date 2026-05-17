NDR-Reisemagazin «Zwischen Hamburg und Haiti» wird 75

Hamburg (dpa) –

Der NDR feiert ein besonderes Jubiläum: Die Sendung «Zwischen Hamburg und Haiti» wird 75 Jahre alt. Das Hörfunkformat ist nach NDR-Angaben damit die älteste Reisesendung im deutschen Radio. Seit 2021 ist sie auch als Podcast in ARD Sounds verfügbar.

Für die Jubiläumsausgabe am 17. Mai haben Gastgeber Philipp Abresch und Reporterin Charlotte Horn die Hörerinnen und Hörer eingeladen, ihre eindrücklichsten Reiseerlebnisse zu teilen, wie NDR Info mitteilte. Dazu zählen spontane Aufbrüche, Begegnungen, die bleiben, sowie Reisen, die den Blick aufs Leben verändern.

Was braucht es für eine erfüllende Reise?

Ergänzt werden die Geschichten durch Stimmen von Reiseprofis. ARD-Korrespondenten und Korrespondentinnen berichten, was Reisen für sie beruflich wie privat bedeutet, welche Erfahrungen sie prägen und welche persönlichen Tipps sie für eine erfüllte Reise haben.

Die knapp halbstündige Radiosendung «Zwischen Hamburg und Haiti» verschickt jeden Sonntag laut NDR akustische Postkarten aus oft fernen Ländern. Gesendet werden Reportagen über Land und Leute, Sitten und Gebräuche, Traditionen, Geschichte, Essen, Trinken, Musik und Tanz.

Die Jubiläumssendung ist am Sonntag, 17. Mai, um 9.30 Uhr auf NDR Info zu hören und anschließend in ARD Sounds sowie auf weiteren Podcastplattformen verfügbar, teilte der Sender mit. In diesen Tagen feiert die NDR-Radiosendung «Von Binnenland und Waterkant» aus Schleswig-Holstein ebenfalls ihren 75. Geburtstag.