Zum 80. Geburtstag – Udos Leben backstage

Das Rock’n’Popmuseum zeigt eine Sonderausstellung zu Udo Lindenberg, der am Sonntag 80 wird – auch zur Eröffnung 2018 kam der Sänger. (Archivbild) Henning Kaiser/dpa

Gronau (dpa) –

Zum 80. Geburtstag von Panikrocker Udo Lindenberg bietet das Rock´n´Popmuseum in Gronau einen besonderen Einblick in das Wahlzuhause des Musikers, sein Zimmer im Hamburger Hotel «Atlantic». Dort wohnt Lindenberg seit Jahrzehnten – das Zimmer ist Rückzugsort, kreatives Labor und Sitz seiner Musikerfamilie zugleich. Im Gronauer Museum wird der Raum nachempfunden und ist dort ab 4. Juni zu sehen.

Das Hotelzimmer werde mit originalen Exponaten und interaktiven Formaten nachgebaut – die Besucher könnten dem Sänger dort abseits des Rampenlichts nahe kommen und hinter seine Kulissen blicken, hieß es vom Museum. Auch persönliche Facetten von Lindenberg würden beleuchtet.

Den Start der Ausstellung begleitet ein alter Weggefährte von Lindenberg, sein Schlagzeuger Bertram Engel – er reist am 4. Juni zu einem Auftritt im Musikclub Turbine nach Gronau. Dort präsentiert er eine Leseperformance mit Musik unter dem Titel «Mit alten Männern spiel ich nicht!». Zu hören seien Insidergeschichten und Anekdoten aus erster Hand aus fast fünf gemeinsamen Jahrzehnten mit Udo Lindenberg, hieß es.