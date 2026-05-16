Nachbar meldet Brand – Feuerwehr rettet Nachbarin

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Dank eines aufmerksamen Nachbarn und der Feuerwehr ist eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung in Wilhelmshaven gerettet worden. Der Nachbar hatte das Piepsen des Rauchmelders aus der Wohnung bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte.

Die Einsatzkräfte fanden die Bewohnerin im Badezimmer, sie war nicht ansprechbar. Ein Notarzt untersuchte die Frau, dann wurde sie ins Klinikum Wilhelmshaven gebracht.

Die Einsatzkräfte hatten sich am Samstagnachmittag über den Balkon Zugang zur Wohnung verschafft. Dort hatte in der Küche Essen auf dem Herd einen Kleinbrand verursacht, der schnell gelöscht werden konnte, wie es hieß. Der Rauch hatte sich jedoch auf Teile der Wohnung und den Hausflur ausgebreitet. Die anderen Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss des rund 50-minütigen Einsatzes wieder in ihr Zuhause zurückkehren.