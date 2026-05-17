Niedersachsenduell in Relegation? Hecking hat klare Meinung

Hamburg/Wolfsburg (dpa) –

Dieter Hecking wünscht sich für die Bundesliga-Relegation mit dem VfL Wolfsburg, ein Aufeinandertreffen mit seinem früheren Club Hannover 96 zu vermeiden. «Die Frage wird gleich kommen, ja, ich weiß sie jetzt schon. Und nein, ich will nicht nach Hannover», sagte der 61 Jahre alte Trainer nach dem 3:1 (1:0) im Abstiegsendspiel beim FC St. Pauli, der in die 2. Liga abgestiegen ist.

Zum Ende der 1990er-Jahre spielte Hecking für fast drei Jahre für Hannover. Zwischen 2006 und 2009 trainierte er den Club aus der Landeshauptstadt Niedersachsens zudem. Damals schaffte er mit dem Club den Klassenverbleib und führte ihn in der Saison 2007/2008 auf Rang acht.

Drei Optionen bei Relegationsgegner

Die Partie des VfL gegen den niedersächsischen Konkurrenten ist eine von drei möglichen Optionen, wenn es um den kommenden Gegner in der Saisonverlängerung geht. Der VfL könnte auch auf die SV Elversberg oder den SC Paderborn treffen. Die drei Teams stehen punktgleich in der Tabelle und kämpfen am Sonntag um den direkten Aufstieg und die Relegation.

«Wir brauchen gar nicht zu gucken, wer der Gegner wird. Ich glaube, dass alle drei richtig gute Qualität haben, die da in der Verlosung sind», sagte Hecking. «Das werden keine leichten Spiele. Wir müssen zweimal brutal fokussiert sein in unserer Spielanlage. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, die Liga zu halten.»

Nach einem trainingsfreien Sonntag beginnt der Club seine Vorbereitung einen Tag später auf die erste Relegationspartie am Donnerstag. Die zweite Begegnung gegen den Drittplatzierten der 2. Liga steht am darauffolgenden Montag an.