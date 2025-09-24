Das Land Schleswig-Holstein steht unter großem finanziellem Druck. Am Mittwoch gab es eine Debatte im Kieler Landtag über den neuen Haushaltsentwurf. Die Finanzministerin, Silke Schneider (Grüne), kündigte neue Schulden von gut 753 Millionen Euro an – gleichzeitig sollen 200 Millionen Euro eingespart werden. Die Neuverschuldung, sowie die Aufteilung der Gelder sorgten vor allem bei der Opposition für Diskussionen.