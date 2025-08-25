Der Nord-Ostsee-Kanal ist für Schiffe eine enorme Zeitersparnis. Die Passage ist eine Gelegenheit für Schleswig-Holsteiner:innen und Tourist:innen, den großen und kleinen Pötten ganz nah zu kommen. Am Sonntag fuhr die „MS Amadea“ – vielen besser bekannt als das Schiff aus der gleichnahmigen TV-Serie „Das Traumschiff“ – durch den Kanal. Auf einem Campingplatz am Kreishafen in Rendsburg versammelten sich erfahrene Schiffs-Spotter:innen, um das Passagierschiff zu sehen.