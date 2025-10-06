Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat am Montag eine neue Schießanlage in Albersdorf eröffnet, in der Beamt:innen realitätsnah verschiedene Szenarien trainieren und somit besser auf den Ernstfall vorbereitet werden sollen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes"

Video04:39 Min.

Neue Einsatzgeräte und Anschaffungen bei der Polizei Niedersachsen

06.10.2025 21:43 Uhr

Eine gute Ausstattung ist die Grundvoraussetzung, damit die Polizei gute Arbeit leisten kann. Am Montag hat die Polizei Niedersachsen ihre neuen Anschaffungen präsentiert. Vorgestellt wurde zum Beispiel...

Video00:40 Sek.

„Richthofen Shield 2025“: Luftwaffe trainiert mit Eurofightern am Flughafen Bremen

06.10.2025 21:29 Uhr

Die Luftwaffe trainiert ab diesem Montag im Rahmen der Übung „Richthofen Shield 2025“ auf dem Bremer Flughafen Starts und Landungen mit mehreren Eurofightern. Ziel ist es, die...

Video03:14 Min.

„Avatar-Praxis“ in Scheeßel: Videosprechstunden beim Arzt

06.10.2025 20:59 Uhr

Je mehr Mediziner:innen sich in den Ruhestand verabschieden, desto schwieriger wird die ärztliche Versorgung. Besonders in ländlichen Regionen finden viele Hausärztinnen und Hausärzte nur wenige oder gar...

Video03:07 Min.

Letzte ihrer Zunft: Schleswig-Holsteins Schuhmacher kämpfen ums Überleben

06.10.2025 13:11 Uhr

Das Schuhmacher-Handwerk in Schleswig-Holstein hat es nicht leicht. Die Zahl der Betriebe sinkt, Auszubildende gibt es in diesem Jahr keine, dem Beruf droht das Aus. Wenige halten...

Video04:30 Min.

Das Röhren der Hirsche: Brunftzeit im Wildpark Neuhaus

06.10.2025 12:50 Uhr

Aktuell herrscht Brunftzeit bei den Hirschen. Wer auf dem Land lebt, hat in den vergangenen Wochen möglicherweise wenig Schlaf bekommen, weil die Tiere am Röhren sind. Die...

Video02:33 Min.

Fährtenarbeit, Trümmersuche, Flächensuche: Spezialhunde bei der Bundessiegerprüfung in Celle

06.10.2025 12:50 Uhr

Schäferhunde sind besonders gut darin, als Team zusammen zu arbeiten, um Menschen in Notsituationen zu retten. Bei der Bundessiegerprüfung für Spezialhunde konnten sich eben diese Hunde am...

