SAT.1 REGIONAL räumt beim Niedersächsischen Medienpreis 2025 ab

Foto: SAT.1 REGIONAL

SAT.1 REGIONAL wurde am Donnerstagabend gleich dreimal mit dem Niedersächsischen Medienpreis 2025 ausgezeichnet. Der TV-Beitrag „80 Jahre Kriegsende: Gezeichnet vom Nazi-Regime“ hat den Preis in der Kategorie Fernsehen/Information gewonnen. In der Kategorie Fernsehen/Unterhaltung wurde ein Beitrag über Obststicker-Sammler gekürt und in der Kategorie Fernsehen/Nachwuchs ein Beitrag über die Bergung sogenannter Geisternetze. Insgesamt war SAT.1 REGIONAL viermal nominiert.

Mit dem Preis wurden bereits zum 31. Mal herausragende publizistische Leistungen aus den Bereichen Hörfunk, Fernsehen, Online und Schul-Internetradio ausgezeichnet. In diesem Jahr hat die Jury aus 386 Einreichungen insgesamt 24 Beiträge in acht Preiskategorien ausgewählt. Die Gewinner:innen wurden in einer festlichen Preisverleihung im Schauspielhaus Hannover bekanntgegeben.

Gewonnen in der Kategorie Fernsehen/Information

Ein Beitrag von Johanna Fischer und Jan Stölting

Gewonnen in der Kategorie Fernsehen/Unterhaltung

Ein Beitrag von Oliver Vollmering

Gewonnen in der Kategorie Fernsehen/Nachwuchs

Ein Beitrag von Talea Rullkötter

Nominiert in der Kategorie Fernsehen/Information

Ein Beitrag von Jelena Rüstner