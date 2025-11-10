Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Den ersten Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt bekommt man in Hamburg traditionell auf dem Kiez. Santa Pauli eröffnet am Montag die Saison. Hier treffen gebrannte Mandeln, Punsch und kandierte Äpfel auf Strip-Shows, Sex-Toys und kiez-typische Deko.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk war bei der Eröffnung auf dem Spielpudenplatz auf St. Pauli dabei.

