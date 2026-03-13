Eindrucksvolle Werke aus Sand auf einer 3.500 Quadratmeter Fläche, gebaut von 25 Künstler:innen: Am Samstag eröffnet zum achten Mal die Sandskulpturen-Ausstellung in Travemünde. Das Motto in diesem Jahr lautet „Zeitreise im Sand“, passend dazu sind Skulpturen zu sehen von der Entstehung des ersten Lebens, über die Renaissance bis zu einem Ausblick in die Zukunft der Menschheit.