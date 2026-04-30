Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen sinkt leicht

Hannover (dpa/lni) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im April nur leicht gesunken. Im Vergleich zum März sank sie saisonbedingt um 1.425 auf 277.148 Erwerbslose. Die Arbeitslosenquote habe wie im März bei 6,2 Prozent gelegen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,1 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. April vorlag.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen den Angaben zufolge um 5.041 Menschen. Nach Einschätzung der Arbeitsagentur bleibt der Arbeitsmarkt im April angespannt, die schwache wirtschaftliche Entwicklung sorgt demnach für anhaltende Unsicherheit in den Betrieben.

«Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bremsen den Arbeitsmarkt deutlich», sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur für Arbeit für Niedersachsen und Bremen. «Es braucht jetzt dringend Wachstumsimpulse.»