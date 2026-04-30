Mann verliert während der Fahrt das Bewusstsein – Unfall

Ein Autofahrer verliert während der Fahrt das Bewusstsein und kollidiert mit einem anderen Wagen. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Sassenburg (dpa/lni) –

Ein 62 Jahre alter Autofahrer hat während der Fahrt bei Sassenburg im Kreis Gifhorn das Bewusstsein verloren und ist reanimiert worden. Der Mann fuhr bewusstlos in den Kreuzungsbereich an der B188, dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Ersthelfer befreiten den 62-Jährigen aus seinem Auto und führten eine Herzdruckmassage durch. Er konnte erfolgreich reanimiert werden. Die 47 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus.