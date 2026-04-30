Zahl der Arbeitslosen in Bremen legt minimal zu

Bremen (dpa/lni) –

Die Zahl der Arbeitslosen im kleinsten Bundesland Bremen ist im April im Vergleich zum März um 137 auf 43.066 gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 11,5 Prozent gewachsen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Bremen mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 11,6 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. April vorlag.

Für Anspannung auf dem Arbeitsmarkt sorgen den Angaben zufolge die schwache wirtschaftliche Entwicklung, erhöhte Energiepreise und gestörte Lieferketten wegen des Nahostkonflikts. Es sei wichtig, gezielt am Arbeitsmarkt gegenzusteuern und Arbeitslosigkeit möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen, sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur für Arbeit für Niedersachsen und Bremen.