Arbeitslosenzahl im April in Schleswig-Holstein gefallen

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im April im Vergleich zum März um rund 1.900 auf etwa 96.500 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit. Die Arbeitslosenquote liegt damit inzwischen auf Vorjahresniveau. Die Arbeitsagentur griff auf Daten zurück, die bis zum 13. April vorlagen.

«In Schleswig-Holstein sorgt die anhaltende Frühjahrsbelebung für eine spürbare Entlastung am Arbeitsmarkt», sagte der Leiter der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher, laut einer Mitteilung.

Der Begriff «Frühjahrsbelebung» bezeichnet den Effekt, dass Arbeitslosigkeit saisonal abnimmt, weil mit dem Ende der Wintermonate in Branchen wie Bau, Gastronomie und Landwirtschaft wieder mehr gearbeitet wird.