Weiche bei Minden beschädigt: Meiste Züge fahren wieder

Minden (dpa) –

Nach der Beschädigung einer Weiche bei Minden läuft der Bahnverkehr am Donnerstagmorgen größtenteils wieder. Der RE78 von Bielefeld nach Nienburg sowie einzelne Halte einer IC-Verbindung von Stuttgart nach Dresden entfallen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Die Reparaturarbeiten liefen aber voraussichtlich noch bis zum späten Donnerstagabend. ICE-Züge sowie die meisten Regionalbahnen fahren, hieß es von der Bahn weiter.

Am späten Dienstagabend war in Minden in Westfalen der Waggon eines Güterzugs an einer Weiche aus den Schienen gesprungen. Mit viel Glück sei der Waggon an der nächsten Weiche aber wieder auf die Schienen zurückgesprungen, so dass letztlich nichts Schlimmeres passiert sei, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Allerdings sei die Weiche dabei beschädigt worden, sodass laut Bahn mehrere Stunden lang keine Züge auf dem Abschnitt fahren konnten. Hinweise auf Sabotage oder Vandalismus gebe es nicht, betonten Polizei und Bahn.

Massive Störungen im Bahnverkehr

Der aus den Gleisen gesprungene Güterzug hatte am Mittwoch mehrere Stunden lang für massive Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. ICE- und IC-Verbindungen etwa von Düsseldorf über Hannover nach Berlin mussten am Mittwochvormittag weiträumig umgeleitet werden.

Auch Züge auf der ICE-Strecke von Berlin nach Amsterdam mussten eine andere Route fahren und brauchten daher länger. Außerdem konnten die Bahnhöfe Minden, Bad Oeynhausen und Bünde nicht angefahren werden.

Der Regionalverkehr rund um Minden war ebenfalls stark beeinträchtigt. Am Mittwochmittag war die Strecke zumindest teilweise wieder freigegeben worden. Trotzdem kam es nach wie vor zu Verspätungen und einigen Zugausfällen im Fernverkehr.