Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im April im Vergleich zum März um 384 Menschen auf 95.831 gestiegen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 8,5 Prozent, wie die Agentur für Arbeit Hamburg mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 8,4 Prozent. Die Arbeitsagentur griff auf Daten zurück, die bis zum 13. April vorlagen.

Die Stimmung auf dem deutschen Arbeitsmarkt insgesamt ist angesichts der wirtschaftlichen Probleme schlecht. Experten rechnen damit, dass die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt nur schwach ausfällt. Der Iran-Krieg und seine Folgen wie hohe Ölpreise werden von Arbeitsagenturen in Deutschland als Grund für die Probleme angegeben.