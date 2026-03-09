In Zeiten, die alles andere als friedlich sind, steigen nicht nur die Energiepreise, sondern auch die Rüstungsindustrie läuft auf Hochtouren. Bei Blohm&Voss in Hamburg wird ab sofort das sogenannte Kraken3 Scout Medium produziert – ein unbemanntes Boot, das unter anderem mit Kampf-Drohnen bestückt werden kann.