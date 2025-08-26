Für Daniele Simina aus Wolfsburg (Niedersachsen) ist ein Traum wahr geworden. Bei einem Konzert von Ronan Keating durfte er spontan vor knapp 10.000 Menschen ein Duett mit dem Weltstar singen. Mit einem handgemachten Plakat bat er Ronan Keating um ein Duett. Der Weltstar entdeckte das Schild, zeigte auf ihn und plötzlich hatte Daniele ein Mikrofon in der Hand.