Am Freitagmittag wurde auf der Rickmer Rickmers an den Landungsbrücken der 837. Hamburger Hafengeburtstag eröffnet. Neben Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat der Bürgermeister von Liverpool das größte Hafenfest der Welt eingeläutet. Das Highlight zu Beginn ist wie immer die Einlaufparade mit hunderten kleinen und großen Pötten. Am Freitagnachmittag strömten die Zuschauenden bei bestem Wetter an die Elbe.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Barbara Bessler hat mit Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, über das Programm gesprochen.