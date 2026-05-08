Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Freitagmittag wurde auf der Rickmer Rickmers an den Landungsbrücken der 837. Hamburger Hafengeburtstag eröffnet. Neben Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat der Bürgermeister von Liverpool das größte Hafenfest der Welt eingeläutet. Das Highlight zu Beginn ist wie immer die Einlaufparade mit hunderten kleinen und großen Pötten. Am Freitagnachmittag strömten die Zuschauenden bei bestem Wetter an die Elbe.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Barbara Bessler hat mit Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, über das Programm gesprochen.

Weitere Beiträge zum Thema

  1. Hafengeburtstag 2026: Straßensperrungen und VerkehrseinschränkungenZum Artikel
  2. Schlepperballett, Drohnenshow, Feuerwerk: Hamburg feiert den 837. HafengeburtstagZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video05:17 Min.

„Rock in Rautheim“ 2026: Inklusives Festival von und für Menschen mit Beeinträchtigung

08.05.2026 18:07 Uhr

„Rock in Rautheim“ ist ein Heavy-Metal-Festival, das am Freitag und Samstag in Braunschweig (Niedersachsen) stattfindet. Das Besondere: Es ist das größte Inklusions-Rock-Event Deutschlands. Denn dort sind Menschen...

Video02:27 Min.

Zu viel Müll am Silbersee in Langenhagen: Stadt verhängt Grillverbot

08.05.2026 17:24 Uhr

Wenn das Wetter wärmer wird, ist in vielen Parks, an Seen und anderen Plätzen ordentlich was los. Und leider lassen viele Menschen ihren Müll liegen. Am Silbersee...

Video02:29 Min.

Ancora Yachtfestival 2026: Die neuesten Bootstrends in Neustadt in Holstein präsentiert

08.05.2026 17:14 Uhr

Das Ancora Yachtfestival in Neustadt in Holstein (Schleswig-Holstein) ist Deutschland größte Bootsmesse im Wasser. Die 17. Ausgabe wurde am heutigen Freitag offiziell eröffnet. Hunderte Ausstellende präsentieren sich...

Video02:47 Min.

„Art Vision“ 2026: Neue Messe für zeitgenössische Kunst in Hannover

08.05.2026 16:43 Uhr

Mit der „Art Vision“ wird am Freitagabend eine neue Messe für zeitgenössische Kunst in Hannover eröffnet. Rund 70 etablierte und aufstrebende Künstler:innen präsentieren ihre Arbeiten und geben einen Einblick in...

Video02:34 Min.

Mini-Wald für besseres Stadt-Klima: Erster „Tiny Forest“ in Bremen

08.05.2026 16:14 Uhr

In Bremen hat die Klimaschutzinitiative „Tiny Forest für Bremen“ den ersten Mini-Wald gepflanzt, um gemeinschaftlich etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen und die Erhitzung der Stadt abzumildern....

Video04:32 Min.

Nach Mofa-Trip und Contest-Sieg auf Mallorca: Dr. Charly zurück in Ostfriesland

08.05.2026 11:41 Uhr

Mit dem Mofa nach Mallorca zu fahren, das muss man erstmal schaffen. Aber dann auch noch die Bühne im Bierkönig zu rocken und den Newcomer-Contest zu gewinnen?...

Zur Startseite