Wenn das Wetter wärmer wird, ist in vielen Parks, an Seen und anderen Plätzen ordentlich was los. Und leider lassen viele Menschen ihren Müll liegen. Am Silbersee in Langenhagen (Niedersachsen) soll es in den vergangenen Monaten immer wieder so schlimm gewesen sein, dass die Stadt nun durchgegriffen und ein Grillverbot am Silbersee verordnet hat.