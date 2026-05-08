Das Ancora Yachtfestival in Neustadt in Holstein (Schleswig-Holstein) ist Deutschland größte Bootsmesse im Wasser. Die 17. Ausgabe wurde am heutigen Freitag offiziell eröffnet. Hunderte Ausstellende präsentieren sich und ihre Produkte noch bis Sonntag dem Publikum. Dabei können über 170 Boote besichtigt werden.