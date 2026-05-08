22-Jähriger nach Doppeltötung in Rinteln in U-Haft

Die Tochter fand ihre Mutter und deren Lebensgefährten tot im gemeinsamen Wohnhaus. (Archivbild) dpa

Rinteln (dpa) –

Im Fall der mutmaßlichen Doppeltötung eines Paares im niedersächsischen Rinteln sitzt ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger jetzt in Untersuchungshaft. Bei dem Verdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um den ehemaligen Freund der Tochter des getöteten Paares. Das Amtsgericht Rinteln habe Haftbefehl wegen Mordes gegen den jungen Mann in zwei Fällen erlassen, teilte die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mit.

Der 22-Jährige sei jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Als Haftgründe wurden Fluchtgefahr und Schwerkriminalität angeführt.

Verdächtiger könnte Tat alleine begangen haben

Der Mann soll in der Nacht zum 2. Mai die 44 Jahre alte Mutter sowie deren 50 Jahre alten Lebensgefährten im Schlaf getötet haben. «Hintergrund der Tat dürfte sein, dass die Tochter sich kurz vor der Tat von ihm getrennt hatte», teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass der 22-Jährige die Tat alleine begangen habe. Zu seiner Nationalität machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Ob der 24 Jahre alte Verdächtige, der zwischenzeitlich ebenfalls festgenommen worden war, an der Tat beteiligt gewesen sei, werde noch ermittelt. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Die Tochter hatte die Leiche ihrer Mutter und die des Lebensgefährten vormittags im gemeinsamen Wohnhaus entdeckt. Eine Obduktion bestätigte, dass die beiden gewaltsam ums Leben kamen. Angaben zur genauen Todesursache machte die Staatsanwaltschaft Bückeburg aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.