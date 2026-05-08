Proteste gegen Auftritt von AfD-Politiker Krah

Vechelde (dpa/lni) –

Hunderte Menschen haben in Vechelde (Landkreis Peine) gegen eine AfD-Veranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah demonstriert. Unter den Demonstranten war auch der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Der SPD-Politiker warf der AfD vor, gegen die Demokratie zu kämpfen.

«Die AfD vergiftet das Klima in unserer Gesellschaft», sagte Heil vor den Veranstaltern zufolge knapp 1.000 Gegendemonstranten. Ein Polizeisprecher vor Ort bezifferte die Teilnehmerzahl auf 400.

Die AfD hatte den Auftritt von Krah sowie der beiden Bundestagsabgeordneten Jörn König sowie Angela Rudzka als Bürgerdialog angekündigt. Für dieses Treffen sprach der Polizeisprecher von rund 100 Besuchern. Die Organisatoren zählten 140 Teilnehmer.

Krah spielt zwar aktuell keine führende Rolle in der AfD, er hatte aber durch diverse Schlagzeilen etwa im Europawahlkampf 2024 bundesweite Bekanntheit erreicht. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen. Die Tatvorwürfe beziehen sich auf seine frühere Mandatstätigkeit als Europaabgeordneter. Der AfD-Politiker hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.