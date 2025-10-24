Die Shanty-Rocker von Santiano melden sich mit ihrem neunten Album „Da braut sich was zusammen“ zurück. Darauf bleibt die Erfolgsband aus Schleswig-Holstein ihrem typischen Sound treu – und wird zugleich politischer. Im Titelsong warnen Santiano davor, die Augen zu verschließen in einer Zeit der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche. Bei der Releaseparty des neuen Albums gab es für die Musiker noch etwas zu feiern: Gold für das Vorgängeralbum „Doggerland“. Im Frühjahr gehen Santiano wieder auf große Tour, unter anderem nach Kiel, Bad Segeberg und Hamburg.