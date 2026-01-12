Im Museum des Segeberger Sammlervereins (Schleswig-Holstein) finden Besucher:innen nicht nur gesammelte, Puppen, Teddys, Technik und Spielzeug aller Art, sondern auch eine eigene Klinik. Die Puppenklinik päppelt alte Schätze auf und verleiht ihnen einen neuen Glanz. Ein abgerissener Arm oder ein verlorenes Auge sind für Puppenärztin Kathrin Lehmann kein Problem.
