Am Weltmilchtag am heutigen Montag soll die Bedeutung von Milch und Milchwirtschaft im Mittelpunkt stehen. Doch viele Landwirt:innen stehen wirtschaftlich unter Druck und wollen an diesem Tag auf ihren Frust aufmerksam machen. Sie klagen über zu niedrige Preise und fehlende politische Unterstützung. In Krummhörn im Landkreis Aurich (Niedersachsen) haben Landwirt:innen deshalb am Sonntag im Rahmen eines europäischen Protests 30.000 Liter Milch auf einem Acker versprüht.
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