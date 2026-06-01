Vor zwei Jahren kollidierte ein Schiff mit der Eisenbahnbrücke über die Hunte bei Elsfleth (Niedersachsen). Als kurz darauf auch die provisorische Behelfsbrücke gerammt wurde, war klar: ein modernes und sicheres Bauwerk muss her. Die Arbeiten dafür haben nun begonnen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
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Wirtschaftsverbände in Hamburg haben sich enttäuscht gezeigt vom Ausgang des Olympia-Referendums. «Wir sind weiterhin überzeugt, dass Olympische und Paralympische Spiele große Chancen für Hamburgs internationale Sichtbarkeit, wirtschaftliche...