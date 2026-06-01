15-Jähriger kracht mit Auto gegen Automaten und Pfosten

Wesendorf (dpa/lni) –

Bei einer nächtlichen Spritztour mit einem Auto und mit seiner Freundin hat ein 15-Jähriger in Wesendorf (Landkreis Gifhorn) einen Sachschaden von mehr als 50.000 Euro angerichtet. Das Auto, mit dem die beiden unterwegs waren, gehörte der Mutter der Freundin, wie die Polizei mitteilte. Unbemerkt blieb der nächtliche Ausflug allerdings nicht.

Nachdem die beiden mit dem Wagen in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Kilometer nach Wesendorf gefahren waren, rammte der 15-Jährige auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens mit dem Auto den Pfosten eines Vordaches sowie zwei dort aufgestellte Automaten. Danach fuhren sie zurück und stellten das Fahrzeug laut der Polizei wieder an seinen ursprünglichen Platz.

Allerdings hatte eine Videoüberwachung des Automatenbetreibers den Unfall aufgezeichnet. Der Betreiber verständigte die Polizei. Den 15-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verkehrsunfallflucht.