Tödliche Unfälle mit E-Scooter und Motorrad in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Männer sind in Hamburg nach unterschiedlichen Verkehrsunfällen im Krankenhaus gestorben. Beide stürzten im Straßenverkehr, ohne dass weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, wie die Polizei mitteilte.

Ein 43 Jahre alter Mann war demnach am Freitagnachmittag mit einem E-Scooter in Hamburg-Eißendorf unterwegs, als er auf der Weinligstraße stürzte und sich dabei lebensgefährlich am Kopf verletzte. Er wurde von einem Notarzt am Unfallort versorgt, erlag im Krankenhaus am Wochenende aber seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Am Sonntagnachmittag verunglückte dann ein Motorradfahrer in Hamburg-Billbrook: Den Angaben der Polizei zufolge fuhr der 40-Jährige auf dem Unteren Landweg in Richtung Andreas-Meyer-Straße, als er auf die Grünfläche am Straßenrand stürzte. Er wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus geliefert, wo er kurz darauf verstarb. Auch bei diesem Unfall blieb zunächst unklar, wie es dazu kommen konnte.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise, insbesondere mit Blick auf den Motorradunfall.