Elf Verletzte bei Garagenbrand in Bremen

Die Feuerwehr war bei dem Brand in Bremen-Walle mit vielen Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Feuer in einer Garage unter einem Mehrfamilienhaus in Bremen-Walle sind elf Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Vier weitere Menschen kamen ebenfalls zur Behandlung in Kliniken.

Das Feuer war am Nachmittag ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannten in einer Garagenreihe unterhalb des Wohnhauses zwei Autos und ein Motorrad. Dichter Rauch breitete sich im Treppenhaus des dreigeschossigen Gebäudes aus und drang bis ins ausgebaute Dachgeschoss vor. Bewohner machten sich an den Fenstern bemerkbar. Die Feuerwehr rettete drei Menschen aus dem Haus.

Als der Brand ausbrach, waren Feuerwehr und Rettungsdienst bereits wegen eines gemeldeten Badeunfalls am Stadtwaldsee im Einsatz. Dort konnte später Entwarnung gegeben werden. Um die Einsatzbereitschaft im übrigen Stadtgebiet aufrechtzuerhalten, stand zwischenzeitlich die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Burgdamm bereit.