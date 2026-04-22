Weniger drin, mehr bezahlt – und kaum jemand merkt es: Genau das wirft die Verbraucherzentrale Hamburg dem Lebensmittelkonzern Mondelez vor. Es geht um die Milka-Schokoladentafel, die plötzlich leichter geworden sein soll, bei fast identischer Verpackung. Deshalb klagt die Verbraucherzentrale jetzt vor dem Landgericht Bremen. Am Mittwoch war Prozessauftakt.