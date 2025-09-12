Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Preise für landwirtschaftliche Flächen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Besonders für Ackerflächen müssen die Landwirt:innen Rekordpreise zahlen. Das hat auch Auswirkungen auf Betriebe, die einen großen Teil ihrer Flächen pachten. Denn auch die Pachtsummen schießen in die Höhe.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:35 Min.

Dechanatstraße wird erste „Klimastraße“ in Bremen

12.09.2025 16:58 Uhr

In der Bremer Innenstadt hat am Freitag der Umbau der Dechanatstraße begonnen. Sie wird zur ersten sogenannten Klimastraße der Stadt. Die Neugestaltung soll gleichermaßen eine Verbesserung der...

Video02:01 Min.

Hamburger Seniorenresidenz beschäftigt tunesische Azubis

12.09.2025 16:56 Uhr

Eine Seniorenresidenz in Hamburg geht neue Wege und stellt 28 Auszubildende aus Nordafrika ein. Sie kommen aus Tunesien, sprechen bereits Deutsch und die Erfahrungen sind so gut,...

Video02:44 Min.

Olaf Lies stellt sich kritischen Fragen: Offene Fragestunde im Niedersächsischen Landtag

12.09.2025 15:48 Uhr

Seit mehr als drei Monaten ist Olaf Lies (SPD) als Ministerpräsident in Niedersachsen im Amt. Vor ihm liegen reichlich Probleme, die es zu meistern gilt. In einer...

Video06:53 Min.

Peter Tschentscher: Hamburgs Bürgermeister im SAT.1 REGIONAL-Interview

11.09.2025 18:41 Uhr

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war am Donnerstag zu Gast im SAT.1 REGIONAL-Studio. Mit Moderator Björn Winter hat er über Hamburgs Dauerthemen wie Stauchaos und  Wohnungsbau...

Video02:37 Min.

Lehrermangel und Unterrichtsausfall: Landtag diskutiert über Schulpolitik in Niedersachsen

11.09.2025 16:17 Uhr

Im Niedersächsischen Landtag stand am Donnerstag die Schulpolitik auf der Agenda. Die Landesregierung kündigt an, 3.800 zusätzliche Lehrerstellen zu schaffen – die Opposition beklagt dagegen Unterrichtsausfall und...

Video02:36 Min.

Mehrwertsteuer in Gastro sinkt: Erleichterung auch für Traditions-Gasthof in Kayhude

11.09.2025 15:21 Uhr

Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie soll zum Jahreswechsel wieder sinken. Während der Corona-Pandemie war der Steuersatz von 19 auf 7 Prozent reduziert worden. Letztes Jahr stieg er...

Zur Startseite