Die Preise für landwirtschaftliche Flächen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Besonders für Ackerflächen müssen die Landwirt:innen Rekordpreise zahlen. Das hat auch Auswirkungen auf Betriebe, die einen großen Teil ihrer Flächen pachten. Denn auch die Pachtsummen schießen in die Höhe.