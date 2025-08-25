Nach dem Urlaub ist die Erholung bei Einigen schnell wieder verflogen und der Alltag übernimmt die Oberhand. 17:30 SAT.1 REGIONAL hat mit der Psychologin Prof. Dr. Laura Venz von der Leuphana Universität in Lüneburg, über das sogenannte Post-Holiday-Syndrom gesprochen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
„Masterplan Wasser“: Niedersächsisches Umweltministerium stellt Entwurf zu Umgang mit Wasser vor25.08.2025 17:46 Uhr
Wasser wird in Niedersachsen durch die zunehmende Hitze und Dürren oder durch Starkregen und Hochwasser immer mehr zum Problem. Die Menschen müssen durch den Klimawandel einen ganz...
U4-Ausbau in Hamburg: Arbeiten laufen nach Plan25.08.2025 16:53 Uhr
Die Linie U4 in Hamburg wird derzeit von der Horner Rennbahn nach Osten bis zur Horner Geest ausgebaut – ein Mega-Infrastrukturprojekt. Rund 13.000 Menschen sollen so erstmals U-Bahn-Anschluss...
Demenzkranke singen in Bremer Chor „Goldkehlchen“ gegen Einsamkeit25.08.2025 16:25 Uhr
Einsamkeit im Alter ist ein zunehmendes gesellschaftliches Problem. Sie gilt als Risikofaktor für Demenz und kann auch eine Folge der Erkrankung sein. In Bremen gibt es deshalb...
Heideblütenfest in Amelinghausen: 21-jährige Jurastudentin ist neue Heidekönigin25.08.2025 14:50 Uhr
Am Sonntag ist in Amelinghausen (Niedersachsen) das neuntägige Heideblütenfest zu Ende gegangen. Das große Finale bildete am Sonntag die Wahl der 75. Heidekönigin auf dem Kronsberg. Gewonnen...
Ampelsammler: Hasberger hat eigene Verkehrskreuzung im Garten25.08.2025 13:01 Uhr
Bei Kristof Huser aus Hasbergen (Niedersachsen) staunen Besucher:innen nicht schlecht: Auf seinem privaten Grundstück steht eine voll funktionsfähige Ampelanlage. Rund 5.000 Euro hat der 27-Jährige in sein...
Gänsestreit in Ostfriesland: Muss 81-Jähriger seine Tiere wegen Lärms abgeben?25.08.2025 12:35 Uhr
Ludwig Smidt hält auf seinem Grundstück in Marienhafe in Ostfriesland (Niedersachsen) Gänse, Laufenten und Hühner. Doch die Tiere sind mehreren Anwohner:innen zu laut. Der Landkreis Aurich prüft...