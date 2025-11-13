Beim Tag der Niedersächsischen Wirtschaft haben Landesregierung, Opposition und Wirtschaftsvertreter:innen am Mittwoch in Hannover über die aktuelle Lage der Wirtschaft und mögliche Strategien für neuen Aufschwung diskutiert. Im Mittelpunkt stand der Fachkräftemangel – und die Frage, wie vorhandene Potenziale im Land besser genutzt werden können.