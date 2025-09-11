Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war am Donnerstag zu Gast im SAT.1 REGIONAL-Studio. Mit Moderator Björn Winter hat er über Hamburgs Dauerthemen wie Stauchaos und Wohnungsbau gesprochen, aber auch über die vielen aktuellen Herausforderungen in Zeiten weltpolitischer Krisen.