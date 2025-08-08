Das Rittergut Remeringhausen in Stadthagen (Niedersachsen) ist schon 500 Jahre in Familienbesitz. Ursprünglich gehörte es den von Münchhausens, nun leben hier schon seit Jahrzehnten Tania und Nikolaus von Schöning mit ihrer Familie. Seit 25 Jahren öffnen sie im Sommer ihr Gartentor für alle. Mehr als 120 Aussteller:innen verteilen sich auf dem Gelände und bieten Kunsthandwerk, Mode, Accessoires, Kaffee und mehr an. Für 14 Euro Eintritt können Besucher:innen durch den Park flanieren und sich eine schöne Zeit machen.