Organisierte Kriminalität in Niedersachsen liegt weiterhin auf einem konstant hohen Niveau. Aber es gelingt den Strafverfolgungsbehörden immer besser, den kriminellen Netzwerken ihre illegalen Gewinne zu entziehen. Das geht aus dem gemeinsamen Lagebild von Justiz und Polizei hervor, das am Montag in Hannover vorgestellt wurde.