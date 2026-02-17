Die Stadt Kiel (Schleswig-Holstein) möchte teilweise die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 austragen. Die Planungen, wie die Olympischen Sommerspiele an die Förde geholt werden können, laufen im Rathaus auf Hochtouren. Möglich wäre zum Beispiel eine Co-Gastgeberschaft mit Hamburg oder der Rhein-Ruhr-Region. Die Handball- und Rugbyturniere sowie die Segelsportwettbewerbe wären dann in Kiel möglich. Am 19. April wird mit einem Bürgerentscheid über die Kieler Olympia-Pläne abgestimmt.