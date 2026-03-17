Bei der Landespressekonferenz in Hamburg wurde am Dienstag erneut das Konzept der Stadt rund um die Austragung der Olympischen Spiele vorgestellt. Nun bekam das Vorhaben Unterstützung von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und vor allem das Verkehrskonzept stand im Vordergrund.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
CEO von Lyten in Schleswig-Holstein: Übernimmt US-Firma die Batteriefabrik bei Heide?17.03.2026 14:40 Uhr
Die US-Firma Lyten soll anstelle von Northvolt die Batteriefabrik bei Heide übernehmen. CEO Dan Cook ist seit Montag zu Besuch in Schleswig-Holstein – am Dienstag hat er...
Hohe Benzinpreise: Bundesregierung will Kartellrecht verschärfen17.03.2026 13:33 Uhr
Die Benzinpreise sind weiter hoch – Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will gegenlenken. Am Dienstag hat sie konkrete Maßnahmen vorgestellt: Das Kartellrecht wird verschärft – weitere Preiserhöhungen müssen...
Kriminalstatistik für Niedersachsen: Insgesamt weniger Straftaten, aber mehr Messerangriffe16.03.2026 18:20 Uhr
Niedersachsen ist laut neuer Kriminalstatistik etwas sicherer als im Jahr zuvor. Innenministerium und Landespolizei zählten 2025 rund 507.000 Straftaten, rund 23.000 weniger als im Vorjahr. Trotzdem gibt...
Milchpreise sinken: Überproduktion setzt Bauern unter Druck16.03.2026 18:17 Uhr
Die gesunkenen Milchpreise bereiten Landwirt:innen in Niedersachsen zunehmend Probleme. Grund dafür ist vor allem eine Überproduktion. Derzeit wird rund sieben Prozent mehr Milch erzeugt, als tatsächlich nachgefragt...
GETEX 2026: Terrorabwehr-Übung von Polizei und Bundeswehr in Schleswig-Holstein16.03.2026 17:46 Uhr
In dieser Woche findet die GETEX 2026, eine gemeinsame Terrorismusabwehr-Übung von Bundeswehr und Landespolizei, in Schleswig-Holstein statt. Dabei steht der Schutz kritischer Infrastruktur im Land im Mittelpunkt....
Handyverbot an Schulen in Niedersachsen? Ausschuss beschäftigt sich mit Dauer-Streitthema13.03.2026 17:08 Uhr
Soll es in Niedersachsen ein Handyverbot an Schulen geben? Mit dieser Frage hat sich am Freitag der Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtags beschäftigt. Die rot-grüne Regierung will, dass...