Bei der Landespressekonferenz in Hamburg wurde am Dienstag erneut das Konzept der Stadt rund um die Austragung der Olympischen Spiele vorgestellt. Nun bekam das Vorhaben Unterstützung von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und vor allem das Verkehrskonzept stand im Vordergrund.