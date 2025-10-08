Jonas Lach aus Isernhagen bei Hannover (Niedersachsen) ist Oldtimer-Influencer und verdient mit seiner Leidenschaft für alte Autos seinen Lebensunterhalt. Der 28-Jährige kommt aus einer Schrauber-Familie und kennt sich bestens aus. Auf Instagram hat er mittlerweile mehr als 250.000 Follower und die nimmt er mit zu Oldtimer-Events, in die Werkstatt oder auf eine kleine Spritztour. Vor allem sein Austin Seven Ulster Special aus dem Jahr 1932 hat es ihm angetan.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
