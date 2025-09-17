Anfang August verkündete das US-Unternehmen Lyten seine Pläne zur Übernahme von Northvolt-Standorten. Nach der Northvolt-Pleite ist die Verunsicherung in Schleswig-Holstein jedoch groß, wieder auf das falsche Pferd zu setzen. Am Mittwoch tagte der Wirtschaftsausschuss des Landtags zu dieser Frage.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Biogasanlagen-Betreiber in Schleswig-Holstein warten noch immer auf Förderungszusage der EU17.09.2025 14:22 Uhr
Die Energiewende in Schleswig-Holstein hängt nicht nur von Wind- und Solarenergie ab – auch Biogasanlagen spielen eine wichtige Rolle. Viele Betreiber:innen bangen derzeit aber um ihre Zukunft. Die...
Böllerverbot: Ärztekammer Niedersachsen fordert Verbot von privatem Feuerwerk17.09.2025 09:15 Uhr
Rund 100 Tage vor Silvester hat die Ärztekammer Niedersachsen ihre Forderung nach einem privaten Böllerverbot zum Jahreswechsel erneuert. Vorbild für ein Verbot sollen die Niederlande sein, wie...
Haushaltsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft beschäftigt sich mit dem Elbtower16.09.2025 18:09 Uhr
Seit Dienstagnachmittag tagt im Hamburger Rathaus der Haushaltsausschuss der Bürgerschaft hinter verschlossenen Türen. Ein Thema auf der Tagesordnung hat es in sich: Der Elbtower. Wie geht es...
Husum Wind: Neue Pläne zur Windenergieförderung trüben Eröffnung der Messe16.09.2025 17:23 Uhr
Am Dienstag war Beginn der Husum Wind. Bis zum 19. September präsentieren sich knapp 600 Unternehmen auf der Messe in Schleswig-Holstein. Die Stimmung war gleich am Eröffnungstag...
Schulpatenschaft: Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies besucht Ukrainer an Gymnasium in Hannover16.09.2025 17:08 Uhr
Eine Schülergruppe aus Niedersachsens ukrainischer Partnerregion Mykolajiw ist gerade zum Austausch am Kurt-Schwitters Gymnasium in Hannover zu Gast. Die Niedersächsische Staatskanzlei hatte die Schulpatenschaft zwischen der Schule...
KI-Summit 2025: Experten präsentieren Hamburg als Technologie-Standort16.09.2025 16:44 Uhr
Viele Lebensbereiche werden gerade von Künstlicher Intelligenz durchdrungen und das mit einem irren Tempo – da heißt es dranbleiben, auch für einen Wirtschaftsstandort wie Hamburg. Am Dienstag...