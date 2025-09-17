Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Anfang August verkündete das US-Unternehmen Lyten seine Pläne zur Übernahme von Northvolt-Standorten. Nach der Northvolt-Pleite ist die Verunsicherung in Schleswig-Holstein jedoch groß, wieder auf das falsche Pferd zu setzen. Am Mittwoch tagte der Wirtschaftsausschuss des Landtags zu dieser Frage.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

