Mehr als 50.000 Menschen haben in diesem Jahr die Jubiläumsausgabe der NordBau-Messe in Neumünster (Schleswig-Holstein) besucht – so viele wie nie zuvor. Fünf Tage lang präsentierten über 700 Ausstellende aus 16 Ländern Neuheiten rund ums Bauen – von Maschinen über Baustoffe bis hin zu klimafreundlichen Technologien.

Im Mittelpunkt stand auch die 50-jährige Partnerschaft mit Dänemark, die von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und dem dänischen Botschafter gewürdigt wurde. Fachliches Highlight war die zweite CONBAU Nord zum Thema Wohnungsbau. Zudem stießen die Sonderthemen Fassadenbegrünung, klimafreundlicher Asphalt und erneuerbare Energien auf großes Interesse.

Viele Firmen nutzten die Messe auch, um Fachkräfte und Nachwuchs zu gewinnen. Die nächste NordBau findet vom 9. bis 13. September 2026 in Neumünster statt.

