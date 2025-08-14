Der Krieg im Nahen Osten dauert mittlerweile schon fast zwei Jahre und die Gräben zwischen Israel und Palästina könnten wohl tiefer kaum sein. Trotzdem bleiben beide Seiten im Gespräch, zumindest in Niedersachsen. Am Mittwochabend hat Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) die Vertreter:innen der Jüdischen und Palästinensischen Gemeinde in die Staatskanzlei eingeladen.