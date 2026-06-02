Zwölf Kilometer Stau auf A7 nach Unfall

Hildesheim (dpa/lni) –

Nach einem Unfall ist die Autobahn 7 bei Hildesheim in Richtung Hannover gesperrt. Der Verkehr staut sich auf rund zwölf Kilometern Länge, wie die Verkehrsmanagementzentrale mitteilte. Gesperrt ist nach Polizeiangaben der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Drispenstedt und dem Autobahndreieck Hannover-Süd.

Dort sei es zu einem Unfall mit mehreren Autos gekommen. Die Ursache und weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Auch die Dauer der Sperrung war offen. Laut der Verkehrsmanagementzentrale liefen Reinigungsarbeiten. Der Verkehr wird nach Polizeiangaben ab Drispenstedt abgeleitet.