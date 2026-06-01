Beton-Vordach in Westerland auf Sylt stürzt ab

Westerland (dpa/lno) –

Im Zentrum von Westerland ist das Beton-Vordach eines Mehrfamilienhauses mit Geschäften auf den Bürgersteig gestürzt. Es sei niemand verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Unter anderem seien Notarzt, Feuerwehr und THW im Einsatz gewesen. Das Vordach sei auf einer Länge von etwa 30 Metern abgebrochen. Ein Statiker habe unterdessen festgestellt, dass keine Gefahr für das Haus und die Bewohner bestehe. Auf dem Gehweg lagen dicke abgebrochene Betonplatten.

Sylt1-TV berichtete, ein lauter Knall habe Anwohner in der Dr.-Nicolas-Straße in zentraler Lage aufgeschreckt. Der Vorfall geschah direkt gegenüber dem Freizeitbad «Sylter Welle» – unweit vom Strand. Im Erdgeschoss des betroffenen Hauses befinden sich Geschäfte. Wie der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (shz) berichtet, verschaffte sich auch der Ordnungsamtsleiter ein Bild von der Lage. Er wohne in der Nähe.